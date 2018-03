Víme první: Syn sotva oslavil první narozeniny a je zase těhotná: Míša Tomešová už v 5. měsíci bříško neschová

Michaela Tomešová a Roman Tomeš se těší na druhé dítě. Super.cz

S manželem Romanem Tomešem vyrazila na premiéru divadelní hry Kočka v oregánu v jejich domovském divadle Kalich. A tam jsme pár, který má doma sotva ročního syna Kristiána, vyzpovídali. Přiznali, že přírůstek do rodiny nebyl úplně plánovaný, ale už se na nového tvorečka oba těší.

"Jsme v očekávání, miminko se narodí v srpnu. Je to fajn, i když jsme nečekali, že to přijde takhle brzo. Ale říká se, že ty neplánované věci jsou vždycky nejlepší," řekla nám Míša. "No, my to vlastně plánovali, tedy pár minut. Jednou jsme takhle přišli domů lehce v náladě a říkali si, že máme doma kočárky, všechny věci pro miminko, jsme zvyklí nespat, tak proč to nespojit během jedné vlny," lehce ji opravil manžel.

"Takže si po Kristánkovi všechno necháváme a druhé dítě všechno podědí, ať už to bude kluk, nebo holčička. Ta chodit v modrém může. Kdyby to bylo naopak, chlapeček by v růžové vypadal trochu divně. To je taková genderová spravedlnost," smála se Míša. "První rok bude asi hodně náročný, na to mě všichni připravují, ale pak to bude fajn. Myslím, že to budou parťáci a životní kámoši," míní zpěvačka.

Co ovšem práce? Míša i Roman udělali konkurz na muzikál Vlasy, který se má v Kalichu zkoušet v srpnu. "Ale v divadle mi vyšli vstříc, protože premiéra bude až v lednu. Nějak to zvládneme, babičky nám fungují a s Romanem se budeme nějak střídat a kombinovat to," uzavřela. Jenom Roman si ještě postěžoval, že doma přijde o pracovnu, protože z ní bude druhý dětský pokojíček. ■