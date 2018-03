Prádlo dolů, nohu nahoru! Zpěvačka a máma pěti dětí řádila v taxíku

Kerry Katona Foto: Super.cz/ Profimedia.cz

Zatímco na sociálních sítích, kam vkládá motivační fotky, jí nelze než fandit, její chování cestou ze středečního večírku OK! Magazínu, bylo, mírně řečeno, ostudné. V taxíku, když zjistila, že na ni míří objektivy, fotografům ‚zapózovala‘ se zvednutou nohou, aby se pak vrhla na svou spolujezdkyni a začala jí olizovat obličej. Takové prezentace by se máma pěti dětí měla vyvarovat. Vlna popularity, na níž se teď v souvislosti s hubnutím veze, by mohla hodně rychle opadnout...

Ani v červených šatech s rozparky skoro do pasu neopomněla Katona, známá z kdysi populární dívčí kapely Atomic Kitten, zapózovat se zatnutými svaly a ukázat, jaká má ramena. Tato pozice se pomalu stává jejím poznávacím znamením. Stejně jako tmavé paruky, které na své krátké blond vlasy tak ráda nasazuje. Tentokrát to byla dlouhá vínová. ■