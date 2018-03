Tajná svatba Řepky a Kristelové? Exfotbalista ji nazval svou ženou

Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová Foto: archiv T. Řepky a K. Kristelové

Tomáš Řepka (44) a Kateřina Kristelová (38) mají poslední týden z ostudy kabát poté, co se provalilo, že není zřejmě úplně pravda, že nemají nic společného s erotickými inzeráty nabízejícími služby Vlaďky Erbové, jak tvrdí. Policie je jiného názoru a exfotbalistovi a moderátorce sdělila obvinění.

A vypadá to, že pár se rozhodl témata společenských rubrik rozšířit, aby kauza s inzeráty pomalu zmizela. "Poprvé v Národním. S mojí ženou," napsal na sociální síť Tomáš Řepka a vyvolal tím spekulace, že se s Kateřinou Kristelovou vzali. Pár se k tomu ale dál zatím nevyjádřil.

Pokud se opravdu odehrála tajná veselka, mohlo by to ale být i z jiného důvodu. Jako manželé by v trestním řízení měli právo proti sobě nevypovídat. Řepka i Kristelová si z celé kauzy zatím překvapivě dělají spíš legraci. ■