20 let po Miss je to pořád kráska a má roztomilé děti: Bývalá Miss ČR se pochlubila ratolestmi

Kateřina Stočesová s dětmi Herminapress

Roztomilé ratolesti vzala do kina na slavnostní českou premiéru animovaného filmu Králíček Petr. Dcerka Annemarie (6) a syn Christopher (3) se na snímek s rozkošnými ušáčky moc těšili. Samotná Stočesová se věnuje především dětem a svět šoubyznysu jí vůbec nechybí.

„Děti jsou nádherný zázrak a snažím se maximálně si to užívat. Pro mě nebyl šoubyznys normální realita a teď žiju normální život. Víme, že bez práce nejsou koláče. Ale nestěžuju si. Občas ovšem ráda potkám staré známé,“ nechala se před časem slyšet půvabná Stočesová.

Pokud by se konala soutěž o Miss maminku, určitě by měla šanci vyhrát stejně jako před lety. Pořád jí to totiž moc sluší. ■