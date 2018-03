Agáta přestavuje dům. Z jednoho dětského pokojíku dělá dva: Co na to říká malý Kryšpín?

Agáta Prachařová se synem Kryšpínem Super.cz

Jako správná máma umí synovi podat to, že jeho pokojík se zmenší, protože je potřeba i místo pro sestřičku, jako dobrou zprávu. Takže malý Kryšpín nedělal mámě Agátě Prachařové (32) žádné scény, když musel uvolnit svůj velký pokoj, ze kterého se udělají dva, aby měla svoje zázemí i maličká Mia.

"Budeme přestavovat, už jsme se na to připravovali, když se dům stavěl, jen jsme netušili, že to bude takhle brzo," vysvětlila Agáta. "Ale Kryšpínovi to nevadí," doplnila. "Budu mít postel nahoře a k tomu i bunkr," prozradil nám na kameru.

Vejít se ovšem musí i početné zvířectvo, které Kryšpín chová a Agáta mu to bez problémů dovolí. "Mám hada, tři želvy, sedm rybiček a jednoho křečka," vypočítal klučina, který se o většinu zvířátek stará sám. Jen s krmením krajty královské mu musí pomáhat Jakub Prachař (34), kterému říká už dávno táto! ■