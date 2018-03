Vyležela se z chřipky a splnila slib: Hvězdná Catherine Deneuve je v Praze. Takhle teď vypadá

Catherine Deneuve přece jen přijela do Prahy. Michaela Feuereislová

Včera odpoledne do Prahy přijela herečka Catherine Deneuve. Francouzská hvězda, kterou minulý týden zradilo zdraví, a musela se tak omluvit ze zahájení Mezinárodního filmového festivalu Praha – Febiofest, po několika dnech odpočinku nasedla do letadla a v rámci festivalu se zdrží v naší metropoli do dnešního večera. Čekala na ni i cena Kristián.