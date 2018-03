Hvězda Primy vysílala poprvé po nehodě: Naštěstí vyvázla bez těžkých zranění

Terezie Kašparovská už je zpět na obrazovce. Foto: archiv FTV Prima

Ještě před znělkou Zpráv si před kamerou rychle sáhla na bolavé místo na krku. Terezie pak ale zvládla živé vysílání perfektně. Kvůli nehodě, kterou nezavinila, museli ve Zprávách na Primě na poslední chvíli v minulých dnech zaskakovat kolegové. Už v neděli ji čeká také Partie.

"Pán nedával pozor a naboural mě zezadu, měla jsem hnutý krk a poškozené vazy," prozradila Terezie. Právě kvůli tomu musela nosit límec. Není to přitom poprvé, co měla na nepozorné řidiče smůlu. "Za poslední rok a půl je to už potřetí, co do mě někdo vrazil," uzavřela Terezie.

Kolega Terezie Tomáš Hauptvogel, se kterým na Primě moderuje jak Zprávy, tak Partii, měl v dubnu 2015 vážnou nehodu na motorce v Úvalech u Prahy. Osobní auto mu tehdy nedalo přednost a náraz ho vymrštil z motorky. Pak přišel těžký dopad a vážná zranění vyžadující několik operací a hospitalizaci. Naposledy mu začátkem února vyndali dlahu a šrouby. "Na soud o alespoň nějaké odškodnění stále čekám," prozradil Tomáš. ■