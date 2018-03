Natálie Grossová si poprvé zahrála ve filmu: Takhle coby zmalovaná puberťačka poníží svého otce Michala Suchánka

Natálie Grossová si zahrála v komedii Pepa. Video: Pepa

Hvězda muzikálu Ples upírů Natálie Grossová (15) je především zpěvačkou, ale pomalu začíná nakukovat i do filmového světa.

Po roli v seriálu Přístav se brzy objeví také v kině. Režisér Ján Novák ji obsadil do hořké komedie s prvky retra Pepa. Grossová si ve filmu zahrála pubertální dceru úředníka Pepy v podání Michala Suchánka (52). Její maminku Zdenu ztvárňuje Petra Špalková (43).

Grossová dává tatínkovi neustále najevo, jak je "mimo". Tak jako v naší video ukázce, kde Suchánek neumí zapnout své manželce šaty, což se jeho cool dcerce ihned povede a hned dělá na tatínka drzé grimasy.

Do Natálky se v maskérně pustili s opravdovou vervou. S kroužkem v nose, celá v černém a s výrazně namalovanýma očima se prý cítila hodně zajímavě.

„Mám štěstí na to hrát nějaké nány a tady jsem zrovna představovala takovou emo holku, která byla drzá na tátu. Ale mě to baví, o to víc se na roli vyřádím. Je můj úplný opak, emo ze mě nikdy nebude,“ smála se v nedávném rozhovoru pro magazín Práva Grossová.

Její filmový tatínek Michal Suchánek hraje podpantofláka, který se snaží vymanit ze životních stereotypů, odrazit se ode dna a začít znovu žít. Z jeho usměvavé osudové ženy Zdeny, kterou ztvárňuje jíž zmíněná čerstvá držitelka Českého lva Petra Špalková, se stala protivná ženská, která si vždycky najde něco, za co by mu mohla vynadat.

Co je pro Špalkovou hlavní téma filmu? „Podle mě je to obrovská osamělost a outsiderovství hlavního hrdiny, průměrného chlapíka, který nebyl nikdy dostatečně milován a pochopen přesto, že má kolem sebe své nejbližší, svou rodinu, má slušnou práci a zdánlivě mu nic nechybí. Já hraju jeho manželku, trochu vychytralou mršku, která si ho nabrnkne ze zištných důvodů,“ říká herečka.

V dalších rolích se ve filmu, který 12. dubna míří do kin, představí například Filip Blažek, Alice Bendová, Marek Vašut, Kristýna Kociánová, Jakub Kohák, Alena Doláková a další. ■