Celulitida, povislý zadek, tvarohové nohy, břicho: Co říká Agáta na kritiku své postavy, kterou předvedla v bikinách?

Agáta Prachařová Super.cz

"Bylo mi to samozřejmě líto. A to i toho, že jsem sice hodně cvičila, ale nestrávila víc času v solárku. I já musím uznat, že pohled na ty bílé nohy není úplně krásný. Tak kvůli tomu pojedeme na čtrnáct dní do Dubaje. Tam se vypláču a opálím," řekla nám. Prý ale opravdu brečela a od minulé soboty skoro nejí. I manžel Jakub Prachař (34) se divil, jak si to jeho žena bere.

"Ale svlíkat se budu vesele dál. Jasně, že když kojíte dvě děti, tak ty prsa máte trochu jinde, než by měly být. Ale jinak si myslím, že to nebylo tak hrozné. Někomu se to nelíbilo, ale co mi psaly matky, tak by se mnou všechny měnily. A to je pro mne důležité," pokračovala.

I v mnoha médiích ji vyzývají, že se má raději držet doma s dětmi než se vracet k modelingu. "Nevím, co k tomu říct. A opravdu to nebylo tak hrozné, jak to kvůli špatnému světlu vyšlo na fotkách," uzavřela. ■