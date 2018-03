Krásná Elvisova vnučka v novém filmu odhalila ňadra

Elvisova vnučka ukázala ňadra. Profimedia.cz

To, že vnučka rock´n´rollového krále dospěla v okouzlující ženu, už není žádnou novinkou. Riley Keough se úspěšně prosadila jako modelka i herečka. Elvis, který svou vnučku nestačil poznat, by se dmul pýchou.

Dcera Lisy Marie Presley a zpěváka Dannyho Keougha si už zahrála v šesti Oscary oceněném filmu Šílený Max: Zběsilá cesta či dramatu American Honey. Osmadvacetiletá kráska se nepokouší prorazit ve stejném oboru jako její dědeček, ale slaví úspěch v Hollywoodu. K herectví ji možná přivedl Nicolas Cage (54), který byl stejně jako Michael Jackson (✝50) dva roky jejím nevlastním tatínkem.

Nejnovějším počinem krásné Riley je mysteriózní drama Welcome the Stranger. Film vypráví o dvou sourozencích, kteří se po letech setkávají na opuštěném venkovském sídle. Elvisova vnučka hraje přítelkyni hlavního hrdiny a do příběhu vnáší prvek tajemna. Pánové ocení především to, že v jedné scéně ukáže ňadra.

Talentovaná herečka se letos objeví rovnou v pěti nových filmech. V Under the Silver Lake si zahrála s Andrewem Garfieledem, v House That Jack Built s Umou Thurman (47). ■