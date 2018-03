Proč se zbytečně rozšiřuje? Ewa Farna se nasoukala do upnutých kalhot a podivného černého pytle s třásněmi

Ewa Farna na cenách Anděl Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Někdy ale přebytečná kila navíc zbytečně zvýrazňuje v nevhodných outfitech, které ji zbytečně ještě víc rozšiřují, což je možná škoda.

Na vyhlášení hudebních cen Anděl jedna z našich hlasově nejvýraznějších zpěvaček popřela známé pravidlo, že černá barva opticky zeštíhluje. To je sice pravda, ale to by si Farna nesměla obléct těsné černé lesknoucí se kalhoty, jež připomínaly spíše legíny, a indiánský outfit s třásněmi.

S tímto módním výstřelkem připomínajícím úlovky z polské tržnice v příhraničních lázních Kudowa Zdroj by možná bodovala v osmdesátých letech, ale nikoliv v novém tisíciletí. Celkový dojem nezachránily ani vysoké podpatky.

Ewa je jinak půvabnou dámou a výbornou zpěvačkou, ale určitě by stálo za to vyzkoušet příště jiný, mnohem lichotivější model. A možná by jen stačila rada od nějakého renomovaného stylisty. Na pódiu by to pak nemělo chybu. ■