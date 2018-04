Hvězda StarDance Maruška Doležalová v roli modelky: Tady už byla těhotná

Marie v roli modelky Foto: Hair studio Honza Kořínek (5x)

Právě se svým kadeřníkem světu představili různé podoby trendy mikáda v nové kolekci účesů. Nabízí se i otázka, co na kratší vlasy říká hereččin partner Marek. Z jeho reakce měla přeci jen trochu obavu. „Řekl mi: No vidíš, to ani není tak velká změna, tohle k tobě taky sedí! Ale samozřejmě jsem si oddychla, ne že ne,“ usmívá se Marie a dodává, že se jí nový blond odstín zamlouvá. I když ví, že možná dokonce riskovala pracovní nabídky.

„Každá změna, i vlasů nebo image, vždycky vychází zevnitř. Já jsem si řekla, že kašlu na to, že by mě mikádo mohlo připravit o pracovní nabídky, nebo že mi vždycky všichni muži říkali, že dlouhé vlasy jsou stokrát lepší. Prostě jsem potřebovala zkusit, co se stane, když to ustřihnu,“ vysvětluje.

Herečku prý teď čekají nové výzvy, ale zatím prý o nich nemůžu a nechce mluvit. „Připravuju jeden velký zajímavý projekt, ale v dnešní době se o ničem nesmí mluvit, dokud to není jisté,“ mlží herečka. Ta se jako patronka Pomozte dětem objeví na Velikonoční pondělí v přímém přenosu, kde se budou opět střádat peníze pro dobrou věc. ■