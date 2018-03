Nebezpečná psychopatka a nemohoucí spisovatel: Takhle slavní manželé Adamovská a Štěpánek vypadají v nové hře

Zlata Adamovská a Petr Štěpánek jako Annie Wilkesová a Paul Sheldon ve hře Misery Foto: Václav Beran/ divadlo Studio DVA

On jako spisovatel, jenž se ocitá na vozíčku, ona jako vášnivá fanynka jeho fiktivní hrdinky. Až moc vášnivá. Životní i herecké partnery Petra Štěpánka a Zlatu Adamovskou (59) nové role zavedly do děje hry Misery Williama Goldmana na motivy stejnojmenného románu Stephena Kinga. Jako Paul a Annie se představí v režii Ondřeje Sokola v divadle Studio DVA.

„Je to neobvyklé setkání za neobvyklých okolností s neobvyklou bytostí. To, co spolu prožijí na pár metrech čtverečních, je až neuvěřitelné. Thriller, jak má být,“ popisuje svou postavu v konfrontaci s ‚fanynkou číslo jedna‘ Annie.

„Pro mne je to zajímavá studie ženy, která žije ve svém iluzorním světě a setkání s realitou ji ‚vykloubí‘ do takové míry, že se začne díky svému psychickému stavu chovat neadekvátně, slušně řečeno,“ doplňuje Adamovská. S partnerem se premiérovému publiku představí 29. března, tak doufejme, že děj bude oproti knižní předloze decentnější a Štěpánkovi zůstanou všechny končetiny...

Kingův román byl i zfilmován, režisér Rob Reiner jej uvedl pod názvem Misery nechce zemřít. ■