Od nového roku zaplatíte příspěvek do garančního fondu, pokud máte auto zapsané v registru vozidel a nemáte ho pojištěné. Dopadnout může i na ty, kteří vlastní nepojízdný automobil nebo si neohlídali veškeré náležitosti související s jeho prodejem.

Při prodeji vozu se prodávající často spoléhá na to, že kupující zařídí zápis změny vlastníka v registru na základě plné moci. Jenže, co když to neudělá a přestane reagovat? „Prodávající se pak bez dokladů a bez auta dostává do pasti. Musí složitě dokazovat, že už není vlastníkem vozu, např. když dostane pokutu od policie nebo výzvu k úhradě příspěvku do garančního fondu,“ upozorňuje Vladimír Krejzar, právník ČKP. Není přitom nic jednoduššího než si zápis na registru sám zařídit.

Prodáváte auto nebo máte doma nepojízdný vrak? Když si nedáte pozor, může vás to vyjít draho (Zdroj: Shutterstock)

Foto: Česká kancelář pojistitelů

Lidé si neuvědomují, že porušují zákon, i když mají doma v garáži staré auto, se kterým už nejezdí, a myslí si, že nemusí platit povinné ručení. „Každý motorista, který nechce vozidlo používat, může odevzdat značky do depozitu a odstranit ho z pozemní komunikace. Pokud to udělá, příspěvek nepojištěných do garančního fondu se ho netýká,“ radí Vladimír Krejzar.

Výši příspěvku určuje vyhláška ministerstva financí podle druhu vozidla. Např. u osobního automobilu typu Škoda Fabia 1.2 činí 35 Kč na den. ■