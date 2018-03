Zpěvák, který byl hvězdou Tváře, se pustil do války s kolegou: S kamarádem o něm složili drsnou píseň

Nová píseň Komplex Video: BOTOX

„Ač ti bylo shůry dáno, usnul´s na vavřínech. Tak si sedni za piano, top se ve svých splínech. Přivlastnit, co není tvoje, nedělá ti vrásky. A tak vzhůru do souboje. Přijímáme sázky,“ to jsou první rýmy nového hitu kapely Botox, kterou spoluzaložili Petr Ryšavý a Jan Kopečný.

A právě Kopečný promluvil, proč píseň vznikla. „Chtěli jsme společně s Petrem reagovat na věci, které se dějí kolem nás. A tak nás napadla tahle píseň. A během pár dnů bylo vše hotovo. Myslíme si, že každý, kdo uslyší tuhle píseň, si někoho představí. Stejně tak i my,“ prozradil představitel Skye z muzikálu Mamma Mia! Kopečný, který má na mysli třetího člena DPH Daniela Bartáka. Právě ten totiž Kopečného s Ryšavým nařkl z toho, že mu ukradli melodii k písni Popelář, kterou Botox vydal na začátku roku. ■