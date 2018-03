Velké zklamání Hůlky a Brožové! Deset dní před premiérou muzikálu se dozvěděli o miliónových dluzích a končí

Kateřina Brožová a Daniel Hůlka Michaela Feuereislová

Důvod? Narůstající dluhy producentky muzikálu Emy Krahulíkové. Ta podle dostupných informací divadlu Hybernia dluží na nájmu částku v řádech miliónů korun. A divadlo už nemělo slitování a Krahulíkovou s jejími projekty z divadla vyhodilo.

"Mohu potvrdit, že jsme paní Krahulíkové vypověděli rámcovou smlouvu na její projekty kvůli nevyřešeným finančním závazkům. Paní Krahulíková měla nastavený splátkový kalendář a neplatila za představení. Nebylo už možné ve spolupráci pokračovat, minulý víkend opět nezaplatila za pronájem divadla na muzikál Sibyla a dluhy stále narůstaly," řekl Super.cz Michal Mückstein, ředitel divadla Hybernia.

A co na to říkají hlavní představitelé? Ti doufají, že se najde nový producent, který by dílo převzal. S producentkou Krahulíkovou ale nemají slitování. "Ona si nás vlastně vzala jako rukojmí. Je to neuvěřitelné sprosté. Nechápu, jak mohla neustále lhát a nechala to zajít takhle daleko. Nemohu tomu pořád věřit. Všichni jsme se na premiéru velmi těšili. Muzikál je kompletně nazkoušený. Věřím, že budeme mít příležitost to předvést divákům a najde se nový producent, který Robinsona uvede," řekla Brožová.

A Hůlka? Ten také Krahulíkovou nešetří. "Je pro mě obrovské zklamání. Nejvíc jí mám za zlé, že ublížila spoustě lidem a zkomplikovala jim život. Pro řadu z nich to je až likvidační. Ještě v pondělí jsme byli všichni nastoupeni na zkoušce. Až tam nám ředitel divadla Mückstein oznámil, jak to doopravdy celé je. Premiéra měla být za deset dní. Teď jen opravdu všichni doufáme, že si tento skvělý muzikál převezme nový producent," dodal Hůlka. Producentka Krahulíková se nám k celé situaci zatím nevyjádřila. ■