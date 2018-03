Vysmátí Kristelová s Řepkou poslali jasný vzkaz ohledně stíhání za erotický inzerát: Budete se hodně divit, co z nich vypadlo

Tenhle vzkaz natočili Kristelová s Řepkou pro své fanoušky...

Policie Řepku s Kristelovou podezřívá ze spáchání trestného činu poškozování cizích práv. Poté, co se informace o vyšetřování dostala ven, obrnili se Kateřina i Tomáš hradbou mlčení. Na Instagramu smazali všechny komentáře pod svými fotkami a vypadalo to, že zmizeli z povrchu zemského.

Až v úterý odpoledne blonďatá moderátorka a bývalý drsný fotbalový obránce konečně promluvili. A vůbec to nevypadá, že by se báli vězení. Naopak se celé kauze smějí! „Každý den se nás ptají lidi, kdy už půjdeme konečně do basy. Ptají se mě, jak to vydržíme dva roky v base, a já říkám, že dva roky je málo, já jsem si myslel, že jich bude pět,“ promluvil nejprve Řepka.

Kateřina se mezitím chichotala a ještě si přisadila: „Ty jich asi budeš mít pět.“ Fotbalista se mezitím snažil policejní vyšetřování zlehčovat dalšími rádoby vtípky.

„Způsobili jsme oba dopravní nehodu, když jsme ujížděli, tak se tam namotal exekutor, toho jsme srazili, pak jsme stihli vyhodit dva obchoďáky do vzduchu a ještě jsem si stačil vykrást svůj barák,“ prohlásil Řepka, který se pak už vážnějším tónem snažil fanoušky přesvědčit o tom, že nakonec všechno bude úplně jinak.

„Chystá se vyjádření, až přijde ten správný čas, a vy víte, že co připravím, tak to vždycky stojí za to. Takže buďte trpěliví a já myslím, že se pobavíte,“ dodal Řepka.

Kristelová se dále snažila všechny přesvědčit o tom, že s Řepkou nic neudělali a jsou čistí jako lilie. „Chtěli jsme vás fanoušky ujistit a bohužel zklamat hatery, že určitě do vězení nepůjdeme, že nikdo nebyl odsouzen. A já při něm (Řepkovi) budu stát při jakékoliv životní situaci, která se mu stane, protože on je pro mě člověk, který je naprosto neprávem vláčený nejrůznějšími věcmi,“ dodala Kristelová. Tak uvidíme, kdo se nakonec bude smát... ■