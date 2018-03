Erbová po skandálu na erotických seznamkách překvapivě brání exmanžela Řepku: Za vším prý stojí Kristelová

Vlaďka Erbová Foto: Dan Zahrádka

Oba jsou na kamerových záznamech policie. Kristelová ale od celé kauzy dává ruce pryč a Řepku v tom nechává pěkně vykoupat. Tvrdí, že si může chodit, kde chce a s inzeráty nemá nic společného.

To si ale rozhodně nemyslí Vlaďka Erbová. Ta se dokonce lehce zastala svého exmanžela. Tvrdí, že on by něčeho takového nebyl schopen a za vším stojí Kristelová.

"Tomáš by vymyšlení takovéto konstrukce nebyl schopen," říká Erbová. "Znám ho opravdu dobře. Za ty roky, co jsme spolu žili, vím, co zvládne a nezvládne. A práce s počítačem opravdu není jeho silná stránka. Počítač nikdy nepoužíval a práci s ním neovládal," řekla Super.cz Vlaďka.

"Ty inzeráty nejsou z jeho hlavy. Je manipulován svou současnou partnerkou," dodala Erbová. ■