Vůbec se nemění: Jitka Zelenková přitom oslaví už padesát let na hudební scéně

Jitka Zelenková Herminapress

„Velice ráda vystupuji na akcích Davida Novotného, ať jsou to bohulibé akce, kde vystupuje více zpěváků, nebo ať je to můj koncert. Já totiž spolupracuji s Davidem i na některých mých, především vánočních koncertech. Vždy to má souvislost s charitou, je to perfektně připravené a vždy to funguje. A vždy mám připravené kafíčko, Vincentku, teplo v šatně, tekoucí vodu a je o mne dobře postaráno,“ smála je stále dobře vypadající Jitka Zelenková.

„My to máme v genech. Maminka do pozdního věku, přestože byla pak už vážně nemocná, stále vypadala skvěle. Měla vynikající pleť. A já hodně jezdím na hory na vzduch a v létě, a to doporučuji všem ženám, do lázní. Už mě nebaví cestovat nějaké dálky, čas strávený v letadle považuji za ztracený a nezdravý. Suchý a vydýchaný vzduch a z klimatizace chytíte spíš nějakou chorobu. Radši si zajedu na české hory a do českých lázní,“ vysvětlila Jitka Zelenková, kde nabírá sílu a energii pro svou práci. Vždyť se na pěvecké scéně drží už celých padesát let.

„Rychle ten čas utíká. Vždyť letos slavím půlstoleté výročí své pěvecké kariéry. Natáčím album, které je plánované na říjen. Bude to americká klasika, samozřejmě česky zpívaná. A k tomu padesátému výročí nachystám nějaký pěkný pražský koncert. Ale nebudu předjímat, nejsem ještě pevně domluvená, ale koncert rozhodně bude. Mám v hlavě i hosty, které si na koncert chci pozvat. Pokud to všechno klapne, tak by to byl David Kraus a Jan Smigmator, kteří se mnou zpívají i na připravovaném albu a další nechci prozrazovat,“ svěřila.

Jitku Zelenkovou si hodně lidí spojuje s Karlem Gottem. Přijde Mistr zazpívat i na její koncert? „To víte, že bych chtěla mít na koncertě Karla, vždyť jsem se s ním něco nazpívala. Ale ještě jsem s Karlem o tom ani nemluvila. Je ještě čas, je teprve březen,“ prozradila zpěvačka své plány.

Jitka Zelenková se také svěřila, že by se nebránila natočit k novému albu i klip. Ale má to háček. „Klipů moc natočených nemám a v tuto chvíli nedovedu odpovědět, jestli točit nebo netočit. Ale spíš to shrnu. Pokud budou finance a možnost, ráda klip natočím,“ uzavřela debatu zpěvačka. ■