Angelina Jolie po letech zúročila svou krásu: V nové kampani je naprosto okouzlující

Časy plné smutku a pochybností jsou pryč. Angelina spory s manželem zažehnala a rozvod pro ně není prioritou. Hollywoodský pár stále žije v odloučení, ale na herečce je vidět, že už se netrápí. Poslední režisérský počin First They Killed My Father jí uznání bohužel nepřinesl, úspěch však zaznamenala s novou kampaní.

Angelina Jolie svou tvář propůjčila parfému Mon Guerlain, k němuž nafotila kolekci snímků. Šestinásobné matce a bojovnici za lidská práva to na nich sluší stejně jako v době, kdy byla o 20 let mladší. Kromě svých ikonických plných rtů ukázala i potetovaná záda.

Kosmetické firmy jsou ochotny celebritám za propagaci vyplácet závratné částky. Angelina Jolie však nemá potřebu se na kampani napakovat. Celý svůj honorář poskytla na charitativní účely. ■