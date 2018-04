Už do toho praští? Petra Vraspírová nevěřila na manželství, až s Romanem Vojtkem si svatbu umí představit

Petra Vraspírová Herminapress

Muzikál Mamma Mia! je pro Petru Vraspírovou osudovým dílem. Nejenže se díky němu natrvalo přestěhovala do Prahy, především se právě tam seznámila s Romanem Vojtkem (45), se kterým již řadu let tvoří pár.

A přestože si mnozí lidé myslí, že se již dávno tajně vzali, Petra prozradila, jaká je realita. „Jelikož se naše svatba hodně řešila, tak si doma Roman dělal srandu z toho, že i kdyby chtěl, tak by mě o ruku stejně nepožádal, protože si lidi myslí, že jsme se už tajně vzali. Já mu říkám, že za svatbu už ušetřil,“ smála se pohledná blondýnka.

Ta kupodivu Vojtka k oltáři vůbec netlačí. „Já jsem nikdy na svatby nebyla. Nevím, jestli za to může i fakt, že jsou naši rozvedeni. Nevěřím tomu, že se lidi potkají a budou spolu do konce života. Podle mě se lidi schází a zase rozchází. Mají si v tom čase něco odžít, předat. V to věřím já. Ale teď jsem potkala člověka, o kterém si myslím, že je moje spřízněná duše. Říkám to tak, jak to cítím tady a teď. No a je zvláštní, že s ním si tu svatbu představit umím,“ vysvětlila Vraspírová.

Ta už se na návrat muzikálu Mamma Mia!, který bude mít obnovenou premiéru 6. dubna v Kongresovém centru v Praze, těší. „Mám Mamma Mia! moc ráda. Byl to tehdy můj druhý muzikál v Praze, kde jsem opět dostala hlavní roli. Jsem vděčná. Je tam spousta super lidí, se kterýma jsem se seznámila a mám s nimi velmi dobrý vztah. Je to pro mě pozitivní muzikál a krásná role,“ říká kráska, která v muzikálu se svým životním partnerem neztvárňuje milenecký pár, nýbrž otce s dcerou. Problém v tom ale nevidí.

„Člověk na jevišti přepne a funguje jako herec za tu roli. Moc nad tím nepřemýšlíme. Maximálně mě v zákulisí štípne do zadečku,“ směje se Petra, která se o patnáct let staršího partnera ani nebála seznámit se svou rodinou.

„Rodina neměla na výběr. Mám rozvedené rodiče, takže pro naši rodinu nebyl rozvedený muž žádné tabu, nebylo to nic divného. Přijali ho velmi hezky. On je dobrý člověk, je velmi přátelský, umí se chovat a je vtipný. Takže jsem se spíš bála, aby mi ho neklofl někdo v rodině. Mamkou mi vyhrožuje, ale mám taky hezkou ségru a spoustu nádherných sestřenic,“ dodala se smíchem Vraspírová s tím, že ačkoliv je žárlivý štír, snaží se krotit. ■