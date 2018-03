Nejkratší dobu kralující Česká Miss v historii. Úřadující královna krásy se na trůnu udrží jen 9 měsíců

Michaela Habáňová Super.cz

"Je to jen tři čtvrtě roku, proto se snažím, abych titul nějak využila. Chystám větší akci a doufám, že i když budu kralovat kratší dobu, budou si lidi pamatovat, kdo jsem," usmívá se Michaela.

Který dosavadní úspěch považuje za ten největší? "Je to takový sen, že žena vyhraje kontrakt s kosmetickou značkou. Je to super výhra. Zážitek na celý život pro mě byla soutěž Miss Universe," dodala Habáňová, kterou zatím nepotkala missí nemoc. "Přítele si stále držím. myslím, že to je proto, že ho do světa šoubyznysu vůbec netahám," dodala Habáňová. ■