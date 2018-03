Hra začíná: Znáte už tuto roztomilou brunetku? Kvůli dekoltu si možná nevšimnete očí, ale byla by to škoda

Olivia Cooke dostala příležitost u Stevena Spielberga. Profimedia.cz

Herečka Olivia Cooke (24) zatím není ve světlech reflektorů moc dlouho, na své profesní dráze ovšem nabrala velmi dobrý směr. Ví se o ní díky účinkování v seriálu Batesův motel, který ji dostal do povědomí nejen diváků, ale také tvůrců, a obrovskou filmovou příležitost jí dal režisér Steven Spielberg, jenž ji obsadil do hlavní role svého nejnovějšího filmu Ready Player One: Hra začíná. Na londýnské premiéře snímku tak nemohla chybět.