Hurikán Dalibor Janda slavil životní jubileum: Kapela mu k narozeninám věnovala ptáka!

Dalibor Janda s dárkem od kapely Herminapress

Byl to mejdan, jak má být. Trojnásobný Zlatý slavík z let 1986 – 1988 Dalibor Janda (65) oslavil v pondělí s menším předstihem a nabouchanou Lucernou své pětašedesátiny. A byl to megakoncert, který zvedl ze sedadel téměř celý sál.

Trsalo se třeba při peckách, jakými byly a jsou písničky Hráli jsme kličkovanou, Hurikán, Žít jako kaskadér a mnoho dalších.

„Myslím, že to byla paráda, skvělí diváci, kteří se mnou zpívali a mnozí si i zatančili. Sice pětašedesátiny nejsou žádné mládí, ale hlediště mě nabíjí a já si to s kapelou Prototyp hodně užíval. Je fakt, že v občance mám napsaný nějaký rok narození a sem tam se ozve s drobným neduhem tělesná schránka, ale zvládám to. Vybírám si koncerty, a když už vyrazím, tak jedu naplno. A doufám, že mi to vydrží ještě dlouho. Třeba do té stovky,“ se smíchem uvedl po koncertu Janda, který fyzičku honí především na zahradě, kde je zdatným pěstitelem ovoce a zeleniny.

Jak tvrdí, odpočine si i při vaření, kde jeho vlajkovou lodí jsou, podle jeho dcery Jiřiny, hlavně steaky.

„To je fakt. Táta rád a dobře vaří, jenže po jeho tvorbě zbude množství nádobí, takže s ním máme více práce než on s kuchtěním,“ prozradila dcera Jiřina, s níž Dalibor koncertuje a také si společně zazpívali v Lucerně písničku Pátý perný den.

„Začali jsme spolu zpívat na tátově narozeninovém turné k pětapadesátinám, teď je to tedy o deset víc a věřím, že za deset let tu budeme na turné k pětasedmdesátinám. A čeho si na něm cením? Především upřímnosti a přímočarosti. Za nic se neschovává a někdy dokáže být i drsnější, ale je to v rámci dobré věci. Prostě je to můj táta,“ dodala Jiřina Anna Jandová.

Oslavenec dostal od přátel celou řadu dárků. Jednak třeba obraz, který zachycuje jeho šlechtický původ z minulého života, od kapely pak nádherného ptáka. Proč zrovna jeho, necháme na fantazii čtenářů. ■