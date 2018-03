Už to není žádný mladíček: Podívejte se, jak po deseti letech zmužněl oblíbený pohádkový princ

Filip Blažek v proměně času Foto: archiv FTV Prima

Seriál se natáčel před více než deseti lety a za tu dobu se trojice detektivů značně proměnila. Bez mužných vousů vypadají všichni herci jako mladíčci!

Ústřední postavou seriálu je inspektor Tomáš Vlček (Filip Blažek), trochu zbrklý a impulzivní třicátník, kterého kvůli soustavným záletům vyhodila žena. Co o své roli prozradil?

„Je to splněný klučičí sen. Jako malí jsme si hráli na policajty a zloděje, a teď je to skoro doopravdy, a ještě nás za to platí,“ vtipkuje herec, který hrál v minulosti také prince z pohádky.

„Je to samozřejmě náročný, ale současně úžasný, že si díky herectví můžu vyzkoušet tolik profesí. Jen toho bylo v poslední době hodně, takže jsem utahanej. Ale mám práci, která mě baví a je pestrá, protože jsem měl možnost si za ty roky zahrát kromě televize taky na velkých i malých scénách předních pražských divadel. A to je super!“ míní Blažek.

Blažkův kolega Carlos (Roman Zach) žije s jeho bývalou ženou Marikou a jeho synem Martinem, což je důvodem k neustálým sporům a vyostřené rivalitě mezi kolegy, zvláště když se Vlčkův syn zaplete sám do nezákonné činnosti. A to ne jednou.

Třetí v partě, David Matásek, právě exceluje v seriálu Polda. Role policisty ho moc baví. „Kvůli roli Poldy jsem asi po patnácti letech odhodil kravatu, nechal si narůst vousy. Od různých nažehlených rozumbradů, které jsem hrál, jsem teď lehce testosteronový chlapík, který snad i smrdí,“ směje se Matásek, který se proslavil například ve filmové sérii o Básnících. ■