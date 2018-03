Hubnutí jako prokletí. Nové poznatky však pomáhají

8 hodin spánku můžeme zajímavě využít

Existují 2 varianty redukce váhy. Rychlá a normální. Rychlá je primárně o vůli a předpokladem je zásadní impuls většinou v podobě emočního šoku. Jíst 1 mrkev za den umí krátkodobě úplně každý. Kila letí zázračně dolů. To, že člověk ztrácí primárně vodu a svaly řeší v ten moment málokdo. 1 mrkev denně však nikomu nemůže stačit do konce života. S výsledkem jo-jo efektu máme zkušenosti snad úplně všichni. Než takto drasticky snížit příjem, můžeme zásadně zvýšit energetický výdej. Ideálně maximalizovat noc, kdy vědomě neděláme vůbec nic. Vědci zjistili, jak je to zásadní. 8 hodin spánku = 8 hodin odpařování energie navíc.