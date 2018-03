Hana Zagorová je zase plná energie a dává šanci mladým: Písničky na novou desku jí psal Marek Ztracený

Hana Zagorová Super.cz

Úplně první písničku jako pražský autor poté, co přišla do Prahy, napsal pro Hanu Zagorovou (71) skladatel Karel Svoboda (✝68). "Bylo to na Slavíka, prvního, kterého jsem se účastnila a byla jsem pátá, s Karlem Černochem jsme byli Objevy roku, a jmenovala se Tisíc nových jmen," vzpomínala Hana Zagorová na koncertě na Pražském Hradě.