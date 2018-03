Upíři jsou nejvíc: Marian Vojtko považuje za štěstí, že může zpívat rovnou dva

Marian Vojtko Super.cz

Právě upírské písně si Marian nejvíc užívá. "Upíři jsou prostě nejvíc a jsem rád, že na ně mám štěstí. V Draculovi jsem začínal jako kněz Steven v roce 1998, ale pak už se mi dostalo cti ztvárňovat hlavní roli spolu s Danem Hůlkou (49). A když k tomu ještě loni přibyl Ples upírů, byl jsem nadšený," řekl Super.cz.

A kdyby měl obě role upírských hrabat srovnat? "Je to trochu rozdílné, protože v první půlce Draculy je hrabě ještě živý, bojuje, miluje, je to fyzicky velmi náročné, asi nejnáročnější, co jsem kdy hrál. V Plesu upírů už jsem čtyřistapadesátiletý hrabě, vznešený, který už nemůže běhat za holkama a cucat je," vyprávěl.

"I producent František Janeček (73) mě při zkoušení upozorňoval, abych se zklidnil, a nic z Draculy nepřejímal. Takže je to klidnější, nemusím běhat, nezapotím se, jen se volně vznáším nad zemí a zpívám ty nádherné tóny," uzavřel Marian.

Ten si hned den po koncertu hraběte Krolocka v Plesu upírů zase zazpíval a kolegové na něj nezapomněli ani s narozeninovým dortem. Maroš totiž slaví pětačtyřicetiny. A v Plesu upírů ho můžete v GoJa Music Hall vidět až do 10. června. V září se objeví na stejném místě opět v titulní roli Fantoma opery. ■