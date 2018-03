Tohle vás v mrazech zaručeně zahřeje: Tereza Kerndlová šla do bikin a vystavila na odiv parádní sexy postavičku!

Tereza Kerndlová na dovolené v Dubaji Foto: Super.cz/Instagram T. Kerndlové

Krásná zpěvačka se za svou postavu nemusí stydět, a tak bylo jasné, že je opravdu jen otázkou času, než se ukáže v bikinách.

Na sociální síti Tereza zveřejnila hned několik snímků, které potěšily každého jejího fanouška. „Měla jsem nádhernej den. Doufám, že i přesto, že je u nás zpátky zima, jste měli nejlepší neděli, jakou jste mohli mít,“ napsala Tereza, která v Dubaji nabírá síly poté, co se intenzivně věnovala přípravě nové desky.

„Je to po šesti letech, a tak si na tom dávám hrozně moc záležet. Je to taková hrozně intenzivní práce. Hrozně se těším, že mi spadne malý kamínek ze srdce, že s tím budu spokojená,” prozradila Kerndlová, která zjevně spokojená opravdu je, a tak mohla zvesela frnknout na dovolenou do tepla. ■