Před mnoha lety zmizela ze scény! Takhle to nyní sekne expartnerce Leoše Mareše a bývalé vicemiss Hance Svobodové

Hana Svobobdová Super.cz

Znovu o sobě dává vědět. Pár let po ní nebylo vidu ani slechu. Druhá nejkrásnější dívka Česka roku 2008 a také expřítelkyně moderátora Leoše Mareše (41) Hana Svobodová (29) se stáhla do ústraní, porodila syna Sebastiana a byla především partnerkou. Nyní se objevila na castingu České Miss v roli porotkyně. A stále vypadá skvěle.

"Slavím výročí od Miss, tak jsem ho přišla oslavit. Evička Čerešňáková mě pozvala na casting, to je taková srdcovka, to nešlo ani odmítnout," řekla Super.cz Svobodová, která byla doteď na mateřské se synem. "Jsou mu čtyři roky, je to skvělý parťák, je to ale ďábel, roky jsem nespala," směje se.

S otcem svého dítěte, podnikatelem Tomášem Horáčkem, už ovšem není. Nového přítele ale nemá. "Žádného ani nehledám, naprosto mi to vyhovuje zatím," říká.

Postavu má stále výbornou. Nemá chuť se vrátit zase k modelingu? "Nevím, kolik hezkých akcí se v Čechách dělá, nesledovala jsem to. Na postavě se ještě musí makat. Kdyby ale byla krásná přehlídka, tak bych to neodmítla. Prádlo bych nepředváděla, to myslím pro maminu ve třiceti není vhodné," dodala. ■