Schneiderová uprostřed módních žní. Outfity milovnici módy pomáhají vybírat jiní, ona má ale právo veta

Michaela Feuereislová

Sympatickou zrzku jsme potkali na sobotní prezentaci módní značky Chatty. V sobotu Jitka viděla prezentaci kolekce Denisy Nové a Chatty. „To se mi líbilo moc. Chatty měly nádherný kabát, do kterého jsem se zamilovala,” uvedla nadšená herečka, která hodlá ještě absolvovat přehlídky značky Blažek a návrháře Jakuba Polanky.

„Pro mě jsou to výjimečné chvíle. Když vím, že je moje holčička zaopatřená a nemám práci, tak se týdne módy moc ráda účastním. Jsem zvědavá, co je nového, a navíc se tady potkám s kamarády. Za ta léta jsem si našla spoustu přátel z módního světa a díky nim nemám nouzi o to, co si vzít na sebe,” říká Schneiderová. Herečce při výběru outfitů pro důležitější příležitosti pomáhá stylista Honza Pokorný, ona sama ale do výběru mluví a má právo veta. „Honza je můj supervizor. Za ty roky mě zná a ani by mě nenutil do něčeho, v čem bych se necítila,” říká Jitka Schneiderová. ■