Zlobivá holka českého bulváru zkrotla díky mateřství. Skandály vyměnila za klidný rodinný život

Lucie se na přehlídce tentokrát zdržovala mimo molo. Michaela Feuereislová

V minulých ročnících Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku byla Lucie Petrišková vídána hlavně na mole. Po narození syna Tadeáše se modelka sice rekordně rychle vrátila do práce, na poslední letní edici týdne módy ale nepředváděla. Zato si ale nenechala ujít zahájení módního svátku v roli hosta.

„Užila jsem si to moc, bylo to poprvé od té doby, co jsem přestala kojit, takže jsem si mohla dát v klidu i skleničku,” přiznala se Lucie, která byla v minulosti spojovaná s Leošem Marešem.

Lucie měla v minulosti pověst nezbedné bulvární ikony, skandály už ale dávno vyměnila za klidný rodinný život. Do společnosti mohla kráska vyrazit s klidným svědomím, neboť o devítiměsíčního chlapečka bylo postaráno. „Malého hlídal partner, tak jsem toho ráda využila,” vysvětluje Lucie Petrišková. ■