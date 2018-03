Vypadá stále lépe. Královna české charity přijela na skok do Česka

Tereza navštívila také přehlídku návrhářského dua Chatty. Michaela Feuereislová

Organizátoři v rámci doprovodného programu uspořádali dražbu, jejíž výtěžek putoval právě na konto její nadace. „Ač si všichni mohou myslet, že je móda pomíjivá a povrchní, ukázalo se, že tak to není,” s radostí v hlase uvedla Maxová, která byla překvapená, že se podařilo vybrat 1 750 000 korun. „Takovou velkou částku jsme ani nečekali,” dodala.

Jedním z dražených děl byla práce od Krištofa Kintery. Do dražby se dostala také fotografie topmodelky Denisy Dvořákové, kterou vytvořila samotná Maxová. Bylo to vůbec poprvé, co se Tereza realizovala za fotoaparátem a nikoli před ním. „Od fotografa Gorana Tačevského jsem dostala malou Leicu, kterou se občas snažím fotit. Jinak ale fotím rodinu obyčejným foťákem. Dneska ale člověk nejvíc fotí mobilem,” uvedla Tereza. Na Tereze bylo vymyslet příběh samotného focení, vše zrealizovat a také nafotit.

Musela jsem popřemýšlet o celém konceptu. Chtěla jsem zachytit českou krásku, která může být až intimní. Moc mě to bavilo,” říká Tereza Maxová. ■