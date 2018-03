Vendula Pizingerová na koncertě vzpomínala na prvního manžela: Syn Jakub jako by Karlu Svobodovi (✝68) z oka vypadl

Vendula Pizingerová Super.cz

Do Španělského sálu Pražského Hradu by se ani nevešli všichni interpreti, pro které něco napsal. Když Vendula Pizingerová (46) dávala dohromady dramaturgii koncertu, který se uskutečnil k nedožitým 80. narozeninám jejího zesnulého muže, byl to prý složitý výběr. "Vždyť jen k devíti stům filmům složil hudbu," řekla Super.cz.

Karel Svoboda (✝68) psal pořád. "Vzpomínám si, že jsem u sebe v kabelce musela mít pořád notový papír, kdyby dostal nápad. Musela jsem umět nakreslit houslový klíč a notovou osnovu. Noty pak už psal sám," vzpomínala na svého prvního manžela, s nímž má syna Jakuba, který je mu mimochodem neskutečně podobný.

A jaké má na Svobodu vzpomínky? "Už je to jedenáct let, je to nostalgie. Ale to dobré, co v tom životě bylo a ta láska, to vám v srdci zůstane celý život," svěřila. Zajímalo nás, jak kromě té vizuální, vnímá podobu svého syna s jeho tátou. "Je mu podobný čím dál tím víc. Včera ho třeba bolely ruce, když musel jít na tenis," smála se.

Na slavnostním večeru samozřejmě nechyběl jak Jakub tak současný Vendulin manžel Pepa, oba ve společenském obleku vypadali skvěle. Stejně tak Vendula, která zelený model od své dvorní návrhářky Táni Kovaříkové doplnila vypůjčeným luxusním náhrdelníkem a prstenem. "Ale náušnice mám svoje, ty jsou od Pepy, pro štěstí," uzavřela. ■