Bála se, že narozeninový koncert bude zpívat v masce Fantoma opery: Nosková chtěla vypadat mladší a krásnější

Michaela Nosková Michaela Feuereislová

Chtěla být samozřejmě i co nejkrásnější, a protože o víkendu měla volno, absolvovala i kosmetický zákrok, který by ji měl omladit stejně jako aplikace v poslední době tak populární na sociálních sítích.

"Nechala jsem si odstranit kruhy pod očima a vrásky kolem nich kombinací kyseliny jantarové a kyseliny hyularinové. A taky vrásky kolem rtů, nosoretky. Musím říct, že to sice nebolelo, ale nepříjemné to bylo. Když vám zavedou kanylu pod oko, není to nic moc," svěřila Míša.

"Když jsem se viděla po zákroku, bála jsem se, že si budu muset půjčit masku z Fantoma opery od Mariana Vojtka, který bude spolu s Vaškem Noidem Bártou (37), Leonou Machálkovou (50) a Natálkou Grossovou jedním z mých hostů. Ale hned druhý den to bylo v pořádku a vypadám fakt líp a mnohem méně unaveně," dodala Míša. Na koncertě si zazpívá i s kolegy z Plesu upírů a Fantoma opery, který tento muzikál v září v GoJa Music Hall vystřídá. ■