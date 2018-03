Zanedbává cvičení, ale přesto předváděla bikiny: Táňa Makarenko v zimě trochu zlenivěla, potřebuje se dát do formy

Taťána Makarenko Super.cz

"Nejsem se sebou úplně spokojená, mohlo by to být lepší. Normálně chodím cvičit minimálně čtyřikrát týdně, teď jsem ráda, když se dostanu do fitka aspoň dvakrát za týden. Pořád jsem měla pocit, že je léto ještě daleko, ale do té doby určitě zamakám," slíbila na veletrhu, kde chodila několik modelů plavek, zatímco venku ještě padal sníh.

A jak Táňa na své figuře maká, když je čas? "Snažím se jíst zdravě, vynechávám smažené a fastfoody, ale stoprocentně to nejde. Snažím se taky nepít moc alkohol. Běhám hodně kilometrů a posiluju hlavně břicho, zadeček a ruce, ty ženské problematické partie," upřesnila. ■