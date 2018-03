Ostřílený reportér Primy ukázal o 67. narozeninách svoji sbírku cen: Má je na klavíru jako Gott, kterého jednou porazil

Josef Klíma a jeho sbírka cen Foto: archiv J. Klímy

"Ceny Týtý mám doma na klavíru. Pro nás to byl vždy takový malý televizní Oscar, ocenění celoroční práce. V roce 2012 navíc tím, že jsem porazil Karla Gotta jako absolutní vítěz, tak to považuji za ocenění role investigativní žurnalistiky ve společnosti. To bych řekl, že trvá dodnes, protože řada lidí ztratila důvěru v oficiální instituce a obrací se na nás s voláním o pomoc, jako na poslední možnost," prozradil Klíma.

Chtěl by se Klíma dožít vysokého věku? "Dříve dlouhověkost, dnes už středověkost máme v rodině, otec zemřel v 85 letech. Nechtěl bych se dožít ani stovky, už teď je mi svět sociálních sítí a hoaxů někdy naprosto nesrozumitelný a ptám se sám sebe: Zbláznil jsem se já, nebo ostatní?," svěřil.

Na Primě se pořad Očima Josefa Klímy vysílá už pátým rokem. Témata reportáží získává různě. "Lidi mě chytají všude! Já jsem třeba na nudapláži, spím a najednou se probudím a nade mnou nahý chlap a říká mi: To jsem rád, že vás tu vidím, mě nespravedlivě propustili z práce, mám tu všechny doklady od právníka, nechcete se na ně podívat?" vyprávěl reportér.

Čelil samozřejmě i výhrůžkám. "Nějaký lump mě před časem napadl v Ivančicích. Vyhrožoval mi, že mi rozbije hlavu lopatou, jestli tam ještě budu lézt. Mně to tenkrát přišlo k smíchu, protože týden předtím jsem ležel na koronárce, zastavili mi srdce, aby mě zbavili arytmií. Tam jsem se bál o život. Teď jak jsem starší, tak se daleko víc bojím na D1, že mě smete kamión ze silnice a že mě zradí srdce, nebo jiný tělesný orgán," uzavřel Klíma, jehož pořad vysílá Prima každou neděli večer. ■