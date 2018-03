Partnerka vedle něj mládne: Martin Chodúr vyvedl do společnosti o 16 let starší přítelkyni v nešťastně zvoleném outfitu

Martin Chodúr s přítelkyní Ivonou Michaela Feuereislová

Zázrak přírody, nebo láska a spokojené soužití? Po dlouhé době vyvedl do společnost zpěvák Martin Chodúr (28) svoji o šestnáct let starší partnerku, podnikatelku Ivonu Selníkovou, s níž má už skoro tříletého syna Martínka. A Ivona vypadá báječně.

Když Martin vyhrál SuperStar a dali se dohromady, působil vedle Ivony jako koloušek. Ale zatímco on dospěl a vyzrál, u Ivony se čas zastavil anebo se možná i trochu vrátil zpátky. Když spolu dorazili na koncert na památku nedožitých osmdesátin Karla Svobody (✝68), kde byl Chodúr mezi účinkujícími, věkový rozdíl nebyl téměř znát.

Ale abychom pouze nechválili. Ivona byla jednou z dam, které nesplnily dress code semi formal, který přitom není moc přísný. Pokud se akce koná po šesté hodině večer, pánům předepisuje tmavý oblek, dámám koktejlky a samozřejmě odpovídající obuv, ideálně lodičky. V úpletových béžových šatech nad kolena a v kozačkách to Ivona moc nevychytala a vyniklo to obzvlášť vedle Martina, který byl oblečený předpisově. A to, že sněžilo, ji neomlouvá. ■