Česká královna krásy ukázala nejen sexy křivky, ale konečně taky utajovaného přítele

Pochlubila se přítelem. Foto: Miss Events

„Je to zvláštní pocit, být při tom vybírání. Poznávám to z druhé strany a dodnes nechápu, že jsem měla tu odvahu a sama přišla na casting. Teď obdivuji dívky, které se rozhodly přijít a ukázat, co v nich je,“ přiznala Míša, která svou korunku bude muset předat dál.

Za těch pár měsíců, které si užívá coby Česká Miss, není den, který by vyměnila. „Stále se něco děje, stále poznávám nové lidi, situace. Je to obohacující a velmi příjemné. Často a ráda cestuji, takže jsem celkem zvyklá na to, že se potkávám s cizími lidmi,“ řekla.

Sympatická Míša zažila mnohé, a to nejen během castingů či samotné práce během focení a módních přehlídek. Vzpomíná i na kurz přežití. „Ten byl strašně náročný, a v ten moment jsem si ho moc neužívala,“ přiznala Habáňová.

Na casting Míšu doprovodil přítel Matěj, se kterým modelka žije téměř šest let. Pár je podle fotek stále velmi zamilovaný a „missí nemoc“ u Míši rozhodně nehrozí. „On je muž mého života a já věřím, že nám to vydrží navěky,“ přiznala Míša, která ráda cestuje po světě. „Cestování miluji, od malička jsem byl několikrát v zahraničí na jazykových kurzech, takže snad se ve světě neztratím. Občas vyrazím i s Matějem a moc si to solu užíváme,“ prozradila maličko ze soukromí Česká Miss, která si prý v poslední době oblíbila i cestování po krásách naší země.

„Čechy, Morava, Slezsko, to jsou tak nádherná místa, že by byla škoda je neobjevit. Naposledy jsem byla v Luhačovicích a v jednom z luxusních hotelů jsem s holkami z České Miss nafotila kampaň,“ popisuje návrat na místo, kde před rokem postoupila do finálového výběru. „V tradičním lázeňském domě z roku 1904 jsem byla nervózní a toto místo mi hodně změnilo život, proto bych sem moc ráda vzala Matěje a užila si to tady odpočinkově. Takový wellness víkend by byl hezkým dárkem pro mě i pro něj,“ dodala. ■