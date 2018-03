Její milionář má asi smůlu. Česká Barbie se na závodech tiskla k podstatně mladšímu Schumacherovi

Nakonec si s Davidem Schumacherem (vpravo) udělala fotku. Foto: archiv D. Myslivcové

Pochopitelně se nejednalo o legendárního pilota F1 Michaela Schumachera, který před více jak čtyřmi lety utrpěl fatální zranění na lyžích, ani o jeho bratra Ralfa Schumachera, ale blogerka měla zálusk na Michaelova synovce Davida.

Mladému jezdci je teprve šestnáct let, což Dominice moc nevyhovuje. „Mladší kluci mě nikdy moc nebrali. To jeho auto je ale fakt parádní,“ nechala se slyšet blogerka “ujetá" na růžovou, když spatřila jeho formuli ve zmíněné barvě.

Kde se ale s Davidem vůbec potkala? Odpověď je celkem jednoduchá. Dominika byla svou agenturou vyslána do Dubaje na závody Formule 4, kde letos mimo jiné exceloval i český jezdec Tom Beckhäuser. Právě on se v poslední fázi sezóny stal kolegou Davida Schumachera v US Racing Teamu a cesta Myslivcové k růžovému pokladu tak byla otevřená. „Kdybyste tu formuli viděli, hned byste ji chtěli. Fakt, je skvostná. Ano, David je taky fešák, ale opravdu ne. Alespoň ne teď,“ culila se blondýnka. Prý si teď nedá pokoj, dokud si do auta alespoň nesedne a neudělá selfie. ■