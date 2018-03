Tepláky a klenotnictví na rukou? Monika Marešová se na zahájení módního víkendu pochlubila šperky od Leoše

Monika Marešová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Na takových akcích je pravidlem, že se dámy snaží vynést spíše alternativnější outfity, jimiž na sebe upozorní, a Monika nebyla na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku výjimkou. Módní analfabet by mohl říct, že si Marešová vyrazila v teplákové soupravě. To by se ale spletl. Jak upřesnila na svém Instagramu, jednalo se o model Maison Valentino z Alize Fashion House, takže o laciný kousek typu čím víc pruhů, tím víc Adidas, rozhodně nešlo.

A mohli jsme si všimnout i jejích nádherných diamantových prstenů, zásnubního a snubního, které pro ni vybral manžel Leoš Mareš (41). Oba jsou posázené brilianty a mají cenu slušného automobilu. ■