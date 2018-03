Tereza Pergnerová je už 15 let čistá: Moderátorka otevřeně promluvila o závislosti na drogách

Tereza Pergnerová Herminapress

Po patnácti letech promluvila o drogách. Moderátorka Tereza Pergnerová (43) byla závislá na pervitinu a heroinu. "Ano, byla jsem tři roky tvrdě závislá. Skončilo to v roce 2003. Teď po těch patnácti letech se na všechno, co bylo, dívám tak, že to, co se přihodilo, mělo být. Že to byla lekce, nějaká cesta sama k sobě a teď v tuto chvíli mohu říci děkuji za ni," tvrdí Tereza.