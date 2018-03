Návrhářkou i modelkou v jedné osobě: Dana Morávková nafotila novou sérii snímků, kde jí to neskutečně sekne

Dana Morávková Foto: archiv Elega (6x)

S jarem přišla spousta nových příležitostí a jeden splněný sen. „Od února mám svůj pořad na TV Barrandov. Jmenuje se Tenký led a témata jsou vážná i nevážná, přesně taková, jaký je život sám. Nazkoušela jsem také nové divadelní představení ‘Kdes to byl(a) v noci‘ v Divadle Bez zábradlí a stále točím. Nejvíc se ale těším na to, až v druhé polovině března představím svou kolekci kabelek pro jaro a léto, jaké budou reakce zákaznic. Letos se bude poprvé představovat v Třebechovicích pod Orebem, kde se také vyrábí,“ líčí svůj program herečka, která byla jako vždy nejen návrhářkou, ale i modelkou při focení kabelek.



Dana se na jarní únavu v takovém zápřahu nemůže vymlouvat, energie má na rozdávání. Její tip na dobrou náladu je až směšně jednoduchý: „Miluji humor a strašně ráda se směji. To pomáhá na všechny splíny a únavy světa,“ míní. Svůj podíl na nekonečném přívalu energie má určitě i její milující rodina. „I když je můj pracovní program trochu nabitý, na rodinu si udělám čas vždycky. Najdeme si pár dní, kdy zmizíme a užijeme si čas jenom pro sebe,“ usmívá se populární herečka. ■