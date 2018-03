Co se stane, když nebudete nosit kvalitní ponožky? Tady jsou 4 příšerné, ale pravdivé scénáře!

Scénář 4: To jsou ale pěkné boty... Až na ty otřesné paty v nich!

S blížícím se jarem a následným létem byste měli myslet na to, jak budou vaše nohy vypadat v otevřené obuvi, například v sandálkách, nebo úplně bosé v létě na koupališti či na pláži. Pokud nechcete vystavovat vysušenou a zrohovatělou kůži, mozoly, nebo dokonce plísně, čtěte pozorně dále. Můžete strávit hodiny na pedikúře, ale pokud svým nohám neposkytnete dostatečnou péči, váš problém rozhodně nezmizí. A kvalitní ponožky k této péči patří. Nemusíme zmiňovat, že nejhorší, co můžete pro svoje nohy udělat, je chodit v uzavřených botách naboso. Právě to vede k odřeninám a prasklinám pokožky. Stejně tak jí ale neprospívají ponožky, které nevětrají. Jak jste četli výše, neodvádějí pot, a tudíž se můžete lehce propracovat k plísňovým infekcím. Krom dostačující hygieny, promazávání chodidel hydratačními krémy, používání antibakteriálních sprejů na nohy a pravidelného odstraňování ztvrdlé kůže proto investujte i do ponožek s bambusovým vláknem, díky nimž předejdete plísním i vysušené pokožce.