Co vám nesmí chybět v létě v šatníku. Přední čeští návrháři vám poradí

Podle návrháře Mira Saba bude hlavní barvou červená, to jeho kolega Lukáš Macháček sází pro změnu na fialovou a módní designérka Kateřina Geislerová používá jemné barvy a decentní barevné potisky.

Využili jsme příležitosti a na oficiálním otevření Czech Design Market by Bibloo, kde vystavuje patnáct českých módních návrhářů, jsme se módních tvůrců ptali, co by ženám nemělo chybět na jaře a v létě v jejich šatníku.

„Určitě pofrčí plast v podobě pláštěnek, kšiltů. V mé kolekci najdete černý latex a vinil,” říká Macháček. „Pořád bude v kurzu streetwear a tenisky,” dodává Sabo. To Geislerová se snaží módnímu diktátu nepodléhat. „Vždycky, když pracuju na nadcházející kolekci, tak se snažím být úplně čistá, ale neinspiruju se trendy. Možná se na svou práci dívám až zpětně,” říká oblíbená návrhářka Simony Krainové (45). ■