Pánové, tahle padesátnice je pořád volná: Yvetta Blanarovičová provokovala hodně odvážným výstřihem

Yvetta Blanarovičová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

V odvážných šatech s pořádně nadupaným dekoltem přitahovala tato vnadná padesátnice pohledy přítomných mužů jako magnet.

To, že má Blanarovičová, co se týče ženských zbraní, opravdu co nabídnout, jsme si u ní už zvykli. Vitální padesátnice, která si neustále udržuje mladistvou vizáž, však tentokrát vypadala ještě vyzývavěji než obvykle. Přesto nepůsobila vulgárním dojmem a pánové vrněli blahem.

Až se nechce věřit tomu, že je tato půvabná dáma pořád nezadaná. Žádného oficiálního partnera do společnosti nevyvedla už léta. Do společnosti vyráží buď sama, nebo s kamarádkami. O nápadníky přitom určitě nemá nouzi. ■