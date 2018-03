Syn Ivany Trump a amerického prezidenta se po 12 letech rozvádí: S manželkou mají pět dětí

Donald a Vanessa se po 12 letech rozvádí. Profimedia.cz

Zásadní krok učinila Vanessa, která přes své rozvodové právníky kontaktovala newyorský soud. Ten by měl zahájit rozvodové řízení, v němž půjde nejen o výchovu pěti dětí, ale také o dělení závratného majetku. Podle serveru Page Six měli Donald a Vanessa předmanželskou smlouvu, takže by rozvod nemělo nic komplikovat.

„Po 12 společných letech jsme se každý rozhodli jít vlastní cestou,“ uvedli manželé ve strohém prohlášení. Spolu mají pět dětí, které jsou vnoučaty amerického prezidenta a Ivany Trump - desetiletou Kai, devítiletého Donalda III, šestiletého Tristana, pětiletého Spencera a tříletou Chloe. ■