Dámy, frontman kapely Mirai není k mání. Zpěvák s japonskými kořeny je po deseti letech vztahu zasnoubený

Mirai Navrátil by se měl do půl roku oženit. Super.cz

Moravská partička působí v hudebním prostředí teprve tři roky, ale už si získala notnou dávku popularity, a to zejména mezi mladými dívkami. Nezpůsobuje obdiv náctiletých fanynek někdy problémy, když jsou všichni členové zadaní?

„Přirozeně je o nás zájem, ale my už to máme dané. Máme stálé partnerky a máme klid,” uvedl frontman kapely Mirai Navrátil, který se svou přítelkyní Nikolou chodí už deset let, z toho půl roku jsou zasnoubení. Ptali jsme se ho, jestli bude do roka a do dne od zasnoubení svatba. „Jak říkáš. Možná to ale ještě trošku posunem,” říká Mirai a blíže svůj vztah popisuje: „Poznali jsme se někdy v tanečních, když mi bylo šestnáct, měl jsem ještě rovnátka a byl jsem hodně divnej týpek. Jsme spolu dlouho.” ■