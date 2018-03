Iva Kubelková řeší, jaké spodní prádlo a plavky vybrat. 5 tipů na ty nejlepší kousky

Neviditelná kráska pod přiléhavé oblečení

Je to zvláštní, ale my ženy opravdu potřebujeme podprsenku, která bude krásná, a přitom naprosto neviditelná pod přiléhavým oblečením. Právě pro tuto příležitost Iva doporučuje hladkou podprsenku SPACER 3D. Podprsenka má košíčky beze švů a svým střihem se dobře přizpůsobí všem typům dekoltu. Ženy s plnějším výstřihem navíc ocení zapínání na více háčků a širší ramínka u větších velikostí. A opět něco do běžného života: speciální dvouvrstvý materiál je mimořádně lehký, vzdušný a skvěle odvádí tělesnou vlhkost.