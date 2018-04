I díky genům je po porodu takhle štíhlá: Sandra Parmová cvičí i se sedmiměsíční dcerou a ukázala krásnou maminku

Sandra Parmová Super.cz

Moderátorka Sandra Parmová se opět zabydlela v Praze. Je tady vždy jeden týden od pondělí do pátku a další má volno a je s partnerem v Brně. Do Prahy s ní jezdí i její maminka, aby jí pomáhala s hlídáním dcery Emily, když je Sandra v televizi. Ta zase dojíždí až od Frenštátu.

Všechny tři holky jsme zastihli v dětském fitku, o němž se Sandra doslechla od dalších známých tváří, jako je Jana Doleželová nebo Andrea Kalivodová. Na správný pohybový vývoj dětí tady dohlíží i specializovaná fyzioterapeutka. "Emilka už se zvedá na ručičky a nožičky a ráda ťape, když ji držím. Ale dozvěděla jsem se, že zrovna tohle je špatně," svěřila nám Sandra, že dostala v karlínském fitku ponaučení, aby dítě nestavěla, ale počkala, až se postaví opravdu samo, jinak by mohla malé hrozit skolióza nebo nohy do Ó či do X.

"Nechci u Emilky nic zanedbat. Ráda bych, aby se věnovala nějakému pohybu. Takže už od malička začínáme navštěvovat cvičení. Je na tom líp než já, protože já toho od porodu ještě moc nenacvičila. Ale figuru mám zpátky, řekla bych, že hlavně díky tomu, že pořád kojím, a taky už Emilka není nejlehčí. Váží osm kilo a dost se pronese. A pak jsou tady geny. Vždyť se podívejte na moji mamku," vysvětlila.

"V Praze už jsme všichni zabydlení, tedy máme malinký byt, takže nebylo moc co zabydlovat. Ale bydlíme v krásné části Vinohrady, dá se chodit i kousek do parků, takže je i babička spokojená, že má výběr, když jde s Emilkou ven v době, kdy jsem v práci. Jsem mamince strašně vděčná, že to pro mne dělá, protože jsme nechtěli Emilku svěřovat nikomu cizímu," pěje na mamku ódy moderátorka. ■